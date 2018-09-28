В Евпатории решили отказаться от курортного сбора из-за льготников

Евпатория, Крым, , 17:57 — REGNUM Комитет Евпаторийского городского совета по вопросам курорта, туризма, культуры, молодёжной политики и спорта поддержал проект решения об исключении города из эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе городского совета.

«Учитывая специфику нашего города, где около 80% туристов — это категории граждан, освобождённых от уплаты курортного сбора. То есть итоговая сумма не превысит расходов на администрирование. Однако сам налог, даже символический, будет вынуждать большинство людей задуматься: ехать туда, где курортный сбор или туда, где его нет», — пояснила начальник управления экономического развития администрации города Татьяна Юмина.

По этой причине, уверены депутаты, с введением курортного сбора не удастся собрать необходимое количество денег на улучшение инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля крымский парламент одобрил перенос курортного сбора на 2019 год в связи с датой открытия моста через Керченский пролив, а также подготовки администрирования налогового эксперимента. После его введения власти Крыма ожидают получить в бюджет около 40 миллионов рублей.