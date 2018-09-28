Аграрии Удмуртии недополучили 1 млрд рублей из-за снижения цен на молоко

Ижевск, , 17:57 — REGNUM Сельхозпроизводители Удмуртии недополучили около 1 млрд рублей прибыли из-за снижения закупочных цен на молоко. Об этом заявил глава минсельхоза республики Ольга Абрамова.

По ее словам, по итогам первого полугодия 2017 года аграрии получили чистую прибыль в размере 2 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».

В настоящее время средняя закупочная цена сырого молока составляет 20 рублей за кг и министр назвала этот показатель удовлетворительным, при этом с начала года цена доходила до критически низкого уровня в 18,5 рублей за кг.

«Дно мы прошли успешно», — констатировала Абрамова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, молочная отрасль республики в 2018 году испытывает проблемы со сбытом продукции. В феврале власти Удмуртии приняли решение о выделении дополнительных средств поддержки молокопроизводителям в размере около 200 млн рублей. Глава региона Александр Бречалов обращался к руководителям перерабатывающих компаний с предложением о совместной с правительством республики проработке вопроса о стабилизации закупочных цен на сырое молоко. Также он рекомендовал молокопроизводителям еще раз проанализировать весь производственный процесс и найти возможности для снижения издержек, повышения эффективности производства.

В конце мая стало известно, что в республике разработали концепцию развития молочной отрасли до 2025 года, которая предполагает увеличение производства молока до 1 млн тонн в год.

В августе регион подготовил проект соглашения о сотрудничестве с Национальным союзом производителей молока (СОЮЗМОЛОКО), в рамках которого намечены мероприятия по долгосрочному развитию молочной отрасли республики.

В начале года закупочная цена молока составляла 22 рубля за кг. К июню цены потеряли 21%, снизившись до 18,2 рубля за кг, отмечала министр сельского хозяйства Удмуртии.

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