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Цена нефти снова превысила $82 за баррель

Экономика

«Международный эталон» оценивается в $82,32 за баррель

Цена нефти снова превысила $82 за баррель
Добыча нефти

Лондон, 28 сентября 2018, 18:18 — REGNUM  Мировые цены на нефть продолжают рост — «международный эталон» Brent снова превысил $82 за баррель, 28 сентября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла в цене на 60 центов до $82,32 за баррель. Нефть WTI выросла на 10 центов до $72,22.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 25 сентября нефть марки Brent достигла $82,55 за баррель, однако слишком быстрый рост вызвал «откат» до $80−81 за баррель в последующие дни.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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