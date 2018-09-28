Тамбовский госжилнадзор вошел в тройку лидеров в стране

Тамбов, , 17:40 — REGNUM Управление государственного жилищного надзора Тамбовской области заняло третье место в рейтинге эффективности деятельности органов Госжилнадзора. Рейтинг сформирован Министерством строительства и ЖКХ РФ по итогам второго квартала 2018 года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Итоги рейтинг сообщил главный государственный жилищный инспектор России — заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис на V всероссийском съезде региональных операторов капремонта. Управление государственного жилищного надзора Тамбовской области вошло в число лучших региональных инспекций. Наряду с органами Госжилнадзора Пензенской, Владимирской, Рязанской областей, а также Башкирии, Чукотки и Кабардино-Балкарии, тамбовское ведомство набрало 177 баллов, заняв третье место в рейтинге.

Андрей Чибис подчеркнул, что практически повсеместно очевиден прогресс в деятельности инспекций, жители все больше доверяют ведомствам. О важности работы с обращениями граждан, эффективных механизмах контроля над начислением коммунальных платежей, деятельностью управляющих компаний постоянно говорит и губернатор Тамбовской области Александр Никитин.

В числе основных критериев, по которым оценивалась деятельность инспекций, были отмечены доля исполненных предписаний, доля судебных решений, вступивших в силу, своевременность предоставления отчетов в Минстрой России, наличие и функционирование «горячей линии».

«Третье место во всероссийском рейтинге — это результат планомерной, каждодневной работы управления по контролю соблюдения законодательства в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг населению области, неформального подхода к рассмотрению обращений жителей, о котором неоднократно говорил глава администрации области Александр Валерьевич Никитин», — прокомментировал результат начальник управления государственного жилищного надзора Тамбовской области Сергей Захарцев.

Большое внимание в ведомстве уделяется открытости деятельности. За полгода проведено более 20 публичных мероприятий, направленных на информирование населения не только о работе управления, но и обо всех текущих изменениях действующего законодательства, правоприменительной практики, рассмотрению наиболее актуальных вопросов сферы ЖКХ.

Управлением ведется активная работа по контролю деятельности управляющих организаций области. Уровень исполнения выданных управлением предписаний превышает 95%.

Ведется активная работа по предупреждению административных правонарушений в жилищной сфере. За истекший период 2018 года в адрес управляющих организаций направлено 36 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований действующего законодательства.

В рамках осуществления лицензионного контроля направлено 3 исковых заявления в Арбитражный суд области об аннулировании лицензий управляющих организаций, допустивших неоднократное нарушение лицензионных требований.