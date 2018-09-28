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В Севастополе завибрировал ещё один рынок

Экономика

Местные торговцы не хотят покидать места

В Севастополе завибрировал ещё один рынок
Марина Каширская © ИА REGNUM
Севастополь

Севастополь, 28 сентября 2018, 17:36 — REGNUM  Торговцы, работающие на Сталинградском рынке в Севастополе, категорически отказываются от предложений правительства города о переезде на другие площадки. Об этом их представители сообщили 28 сентября на пресс-конференции в Севастополе.

«Идут переговоры по поводу места у ТЦ «Апельсин», внутри жилого квартала, но мы считаем такой переезд нецелесообразным, потому что вместе с торговой точкой потеряем постоянных покупателей. А места, которые нам предоставляют, заброшены, никому не нужны и не рентабельны», — отметила Ирина Джуромская.

Напомним, власти города намерены убрать Сталинградский рынок, который работает в городе с начала 1990-х годов, поскольку он располагается на дороге-дублёре оживлённого проспекта Героев Сталинграда, а также потому, что у трёх с лишним сотен торговцев нет правоустанавливающих документов.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году правительство без компенсации изъяло у местного бизнесмена Александра Красильникова имущество рынка «Чайка», расположенного на территории футбольного стадиона. Позже власти города заявили, что торговцы работали нелегально.

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