Нью-Йорк, США, , 17:46 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги в «красной зоне» — все основные индексы снизились на 0,1% — 0,2%, 28 сентября передает агентство Reuters.

На открытии торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 32,27 пункта (0,12%) до 26 407,66 пункта. Индекс S&P 500 открылся ниже на 3,97 пункта (0,14%), на уровне 2910,03 пункта. Индекс Nasdaq открылся ниже на 17,46 пункта (0,22%), на уровне 8024,50 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, торги Уолл-стрит 27 сентября проходили в «зеленой зоне» — рост индексов обеспечили успехи высокотехнологичных компаний, прежде всего Apple.

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