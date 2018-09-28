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Фондовый рынок США начал торги в «красной зоне»

Экономика

Индекс Dow Jones упал до 26 407,66 пункта

Нью-Йорк, США, 28 сентября 2018, 17:46 — REGNUM  Фондовый рынок США начал торги в «красной зоне» — все основные индексы снизились на 0,1% — 0,2%, 28 сентября передает агентство Reuters.

На открытии торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 32,27 пункта (0,12%) до 26 407,66 пункта. Индекс S&P 500 открылся ниже на 3,97 пункта (0,14%), на уровне 2910,03 пункта. Индекс Nasdaq открылся ниже на 17,46 пункта (0,22%), на уровне 8024,50 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, торги Уолл-стрит 27 сентября проходили в «зеленой зоне» — рост индексов обеспечили успехи высокотехнологичных компаний, прежде всего Apple.

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