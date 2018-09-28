Центробанк: Инфляционные ожидания граждан остаются на повышенном уровне

Москва, , 17:10 — REGNUM Инфляционные ожидания граждан России на ближайшие двенадцать месяцев в сентябре составили 10,1% после 9,9% в августе. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

«Инфляционные ожидания населения сохранились в сентябре на повышенном уровне, на котором они находятся с мая в результате всплеска цен на бензин», — говорится в сообщении регулятора.

По мнению ЦБ, на инфляционных ожиданиях также начало отражаться ослабление рубля. При этом отмечается, что предстоящее повышение налога на добавленную стоимость «пока очень слабо влияет на ожидания населения».

«Более выраженная реакция инфляционных ожиданий на повышение НДС весьма вероятна в конце текущего года», — считают в Центробанке.

В коментарии также отмечается, что масштаб и продолжительность повышения инфляционных ожиданий сложно оценить в текущей ситуации, «когда происходит не одно, а сразу несколько событий, повышающих инфляцию».