В Чебоксарах отреставрируют памятник архитектуры конструктивизма

Чебоксары, , 17:09 — REGNUM В Чувашии планируется отреставрировать музей истории медицины, расположенный в Чебоксарах. На данные цели выделяются средства из федерального и республиканского бюджета. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Планируется отреставрировать «Здание первого в Поволжье научного центра по борьбе с трахомой (памятник архитектуры конструктивизма), 1937 г.», который является объектом культурного наследия и расположен по улице Сеспеля в Чебоксарах. В настоящее время это музей истории медицины Чувашии.

Открытый аукцион в электронной форме объявило государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт усовершенствования врачей» минздрава Чувашии. Начальная стоимость реставрационных работ составляет 11 млн рублей, данные средства предусмотрены в виде целевых субсидий из федерального и республиканского бюджетов.

Согласно техническому заданию, работы планируется провести в два этапа: первый этап — с момента подписания контракта по 30 ноября 2018 года, второй этап — по 21 декабря 2018 года. Должны будут отремонтировать кровлю, системы водоснабжения, отопления и канализации, вентиляцию и кондиционирование, заменить полы, провести электромонтажные работы, установить видеонаблюдение.

Отметим, общая длина границ территории музея — 397,84 метров. Музей истории медицины является объектом культурного наследия регионального значения и включён в реестр в 1998 году. Всего в Чебоксарах — около 70 объектов республиканского значения.