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Центробанк повысил оценку внешнего долга России

Экономика

По состоянию на 1 июля 2018 года внешний долг страны составил $490,7 млрд

Центробанк повысил оценку внешнего долга России
CafeCredit.com
Долговое бремя

Москва, 28 сентября 2018, 16:51 — REGNUM  Внешний долг России за первое полугодие 2018 года снизился на $27,4 млрд и по состоянию на 1 июля составил $490,7 млрд. Такие данные приводит 28 сентября пресс-служба Банка России.

Напомним, что в июле ЦБ оценивал внешний долг России в $485,5 млрд. Таким образом, регулятор повысил свою оценку долга на $5,2 млрд или на 1,1%.

По мнению Центробанка, на снижение долга в первом полугодии оказало кумулятивное воздействие сокращение средств иностранных инвесторов на текущих счетах и депозитах в российских банках, задолженности по привлечённым из-за рубежа ссудам и займам нефинансовых организаций, а также долговых обязательств по номинированным в российских рублях суверенным ценным бумагам, находящихся в портфеле нерезидентов.

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Макроэкономика России
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