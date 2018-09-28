Глава Санкт-Петербурга отметил экономическое оживление Новгородской области

Санкт-Петербург, , 16:44 — REGNUM Туристический продукт, который представляют компании Новгородской области, будет востребован жителями Санкт-Петербурга. Как сообщает пресс-центр главы региона, об этом сегодня, 28 сентября, заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в ходе встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным на Днях Новгородской области, которые открылись в Петропавловской крепости.

Еще одно перспективное направление, по мнению Полтавченко, связано с укреплением связей в области высшего образования, возможностью обучения выпускников новгородских школ в петербургских вузах.

«В Новгородской области создан хороший инвестиционный климат. Сюда приходят инвесторы, в том числе иностранные. Здесь идет реальное экономическое оживление», — заявил Георгий Полтавченко.

По его словам, Санкт-Петербург готов потреблять не только сельскохозяйственную продукцию Новгородской области, но также и инновационные промышленные разработки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время Дней Новгородской области в Санкт-Петербурге под стенами Петропавловской крепости новгородцы разбили средневековый лагерь, где можно ознакомиться с бытом древних новгородцев.

Напомним, это уже восьмые Дни Новгородской области в Санкт-Петербурге. Но если раньше это были, в основном, продовольственные ярмарки, то в этот раз новгородцы сделали акцент на туристском и культурном потенциале региона.

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