В Чебоксарах определились с началом отопительного сезона

Чебоксары, , 16:07 — REGNUM Отопительный сезон в столице Чувашии начнётся в октябре. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Напомним, отопительный сезон должен начаться при условии установления среднесуточной температуры ниже +8 градусов, не позднее пяти дней после снижения температуры до данной отметки.

«Указанные условия будут достигнуты в период с 27 сентября (первый день) по 1 октября (пятый день). Таким образом, отопительный сезон должен начаться не позднее 2 октября», — говорят в мэрии.

Подача тепла в чувашской столице в многоквартирные жилые дома и объекты социальной сферы, подключённые к централизованной системе теплоснабжения, начнётся 1 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с момента окончания предыдущего отопительного сезона просроченная задолженность организаций ЖКХ сократилась на 1,7% и на 1 сентября 2018 года составила 3,65 млрд рублей. По данным газовиков, на 1 сентября 2018 года просроченная дебиторская задолженность за поставленный природный газ составила 2 227,1 млн рублей, прирост за прошедший отопительный сезон (октябрь 2017 года — апрель 2018 года) составил 590,7 млн рублей (33,6%).

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