В Казахстане открыли самую большую в Туркестане птицефабрику

Кокчетав, Казахстан, , 17:06 — REGNUM В Буландынском районе Акмолинской области Казахстана открылась «Макинская птицефабрика», которая является самой большой птицефабрикой в Туркестане, сообщает 28 сентября издание «Казинформ».

Производственная мощность предприятия составит 50 тыс. тонн птицы в год. Подобные показатели планируется достичь в 2020 году. На первоначальном этапе фабрика будет выпускать 25 тыс. тонн мяса птицы в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане разработана программа развития птицеводства до 2027 года, согласно которой объем производства мяса птиц должен увеличиться в десять раз, до 740 тыс. тонн в год.

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