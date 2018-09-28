В ЛНР выделили 50 млн рублей на развитие сельского хозяйства

Луганск, , 16:00 — REGNUM Сельскохозяйственные организации Луганской Народной Республики (ЛНР) получили кредит на 50 млн рублей на осеннюю посевную кампанию, заявил и. о. главы республики Леонид Пасечник, сообщает 28 сентября «Луганский информационный центр».

По его словам, агропредприятия ЛНР получили беспроцентные кредиты на общую сумму 50 млн кредитов. Столько луганские аграрии получили весной на закупку удобрений. Пасечник отметил, что весенние кредиты уже были возвращены в резервный фонд ЛНР и теперь они выданы заново.

Также и. о. главы ЛНР отметил, что более 85% урожая — это продовольственное зерно, которое было получено в таком количестве впервые за 20 лет.

Напомним, ранее министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько заявлял, что в республике будет отменен запрет на экспорт пшеницы после заполнения резервного фонда.