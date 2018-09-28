Украинским фармацевтам дали год на получение высшего образования

Киев, , 15:50 — REGNUM Украинским аптекам дадут не менее года на преобразование соответственно новому закону, заявил заместитель министра охраны здоровья Роман Илык, сообщает 28 сентября УНИАН.

По его словам, теперь владельцы аптек должны будут иметь высшее фармацевтическое образование, и количество аптек у собственников будет ограничено. Так, юридическое лицо сможет владеть четырьмя аптеками, а физическое — одной. Илык отметил, что аптечная реформа нужна для того, чтобы не было монополизации фармацевтического рынка, а цены на лекарства не росли.

Напомним, по новому закону «О лекарственных средствах» аптеки на Украине должны будут находиться не ближе 500 м друг от друга, а лекарства будут продавать только по рецепту.