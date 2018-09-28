Долги за газ в Чувашии превысили 2,2 млрд рублей

Чебоксары, , 15:47 — REGNUM В Чувашии долги за потреблённый газ выросли за год на 26,7% и достигли около 2,23 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары».

За восемь месяцев 2018 года потребителям Чувашии было поставлено более 1372 млн кубометров природного газа на сумму 7578,1 млн рублей. Из них оплачено 7227,8 млн рублей (94,1%). Газовики поясняют, что высокий уровень оплаты достигнут «за счёт выполнения в полном объёме договорных обязательств предприятиями энергетики, прочей промышленности и населением», в то время как уровень оплаты теплоснабжающими организациями составил 72%.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 1 сентября 2018 года составила 2227,1 млн рублей. Это на 472,1 млн рублей (или на 26,9%) больше по сравнению с данными на 1 октября 2017 года, а прирост просроченной задолженности за прошедший отопительный сезон (октябрь 2017 года — апрель 2018 года) составил 590,7 млн рублей (33,6%).

В структуре долгов 65,1% приходится на долю теплоснабжающих организаций. Из них дебиторские долги по договорам на муниципальные нужды составили 1 468,5 млн рублей, в том числе просроченные — 1450,3 млн рублей, что почти на 404 млн рублей (или на 38,6%) больше по сравнению с 1 октября 2017 года.

По данным минстроя Чувашии, с момента окончания прошлого отопительного сезона просроченная задолженность организаций ЖКХ сократилась на 1,7% и на 1 сентября 2018 года составила 3,65 млрд рублей.

Читайте развитие сюжета: В Чебоксарах определились с началом отопительного сезона