Пятница, 28 Сентября 2018 года
17:24:18 МСК

В Туркестанской области Казахстана реализуют 26 проектов на $4,8 млрд

Экономика

Власти инвестируют в развитие инфраструктуры $2 млрд

В Туркестанской области Казахстана реализуют 26 проектов на $4,8 млрд
Елнур.001
В казахстанском Туркестане

Туркестан, Казахстан, 28 сентября 2018, 16:09 — REGNUM  В Туркестанской области Казахстана планируется реализовать 26 проектов на общую сумму $4,8 млрд, заявил аким (глава) области Жансеит Туймебаев в ходе своего выступления на международном форуме «Древний Туркестан — новые возможности», сообщает агентство «Казинформ».

Аким добавил, что на первом этапе государство планирует инвестировать в развитие инфраструктуры региона около $2 млрд. Кроме того, казахстанские и турецкие компании уже приняли решение инвестировать $100 млн в развитие города.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Туркестанскую область было инвестировано 482 млрд тенге ($1,33 млрд). В июне Туркестан стал областным центром новой Туркестанской области. Власти республики приняли решение в рамках концепции возрождения города, как исторического и духовного центра тюркского мира.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане стартовал форум «Древний Туркестан – новые возможности»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить