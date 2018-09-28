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Открывается ЖД-маршрут Киев-Минск-Вильнюс-Рига

Экономика

Четыре столицы свяжет прямое железнодорожное сообщение

Вильнюс, 28 сентября 2018, 15:42 — REGNUM  С сегодняшнего дня, 28 сентября, начинает работу международный пассажирский железнодорожный маршрут Киев-Минск-Вильнюс-Рига, сообщили ИА REGNUM в министерстве транспорта и коммуникаций Литвы. Проект, по словам руководителя дирекции пассажирских перевозок «Литовских железных дорог» Линаса Баужиса — пилотный. После месяца работы специалисты оценят загрузку и решат дальнейшую судьбу маршрута.

Пока поезд будет курсировать раз в неделю. Стоимость билетов Вильнюс-Киев начинается с 50 евро. Прогнозируется, что для граждан Литвы и Латвии неудобством при дороге в Киев может стать необходимость обязательного наличия белорусской транзитной визы.

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Железнодорожные перевозки
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