Открывается ЖД-маршрут Киев-Минск-Вильнюс-Рига

Вильнюс, , 15:42 — REGNUM С сегодняшнего дня, 28 сентября, начинает работу международный пассажирский железнодорожный маршрут Киев-Минск-Вильнюс-Рига, сообщили ИА REGNUM в министерстве транспорта и коммуникаций Литвы. Проект, по словам руководителя дирекции пассажирских перевозок «Литовских железных дорог» Линаса Баужиса — пилотный. После месяца работы специалисты оценят загрузку и решат дальнейшую судьбу маршрута.

Пока поезд будет курсировать раз в неделю. Стоимость билетов Вильнюс-Киев начинается с 50 евро. Прогнозируется, что для граждан Литвы и Латвии неудобством при дороге в Киев может стать необходимость обязательного наличия белорусской транзитной визы.