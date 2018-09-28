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Продолжается контрабанда янтаря из Калининграда в Литву

Экономика

Литовские таможенники пресекли попытку ввоза янтаря из российского региона

Продолжается контрабанда янтаря из Калининграда в Литву
Ирина Семеняченко © ИА Красная Весна
Янтарь

Вильнюс, 28 сентября 2018, 15:36 — REGNUM  Сотрудники службы охраны государственной границы Литвы пресекли попытку незаконного ввоза в Литву янтаря, сообщили ИА REGNUM сегодня, 28 сентября, в литовском ведомстве.

Контрабанда была обнаружена в тайнике автомобиля 51-летнего гражданина России, который пытался въехать в Литву через КПП Морское-Нида на Куршской косе. Тайник был оборудован в двойном дне багажника автомобиля Mercedes Benz. Всего было изъято порядка 3 кг сырца янтаря.

Отметим, тема развития янтарной отрасли в Калининградской области, пресечения контрабанды и вывоза сырья за рубеж, а также переработки янтаря в регионе 26 сентября поднималась на встрече губернатора Калининградской области Антона Алиханова с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

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Контрабанда и борьба с ней
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