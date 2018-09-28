Уровень госдолга Калининградской области необходимо снизить на 7%

Калининград, , 15:33 — REGNUM В правительстве Калининградской области состоялось совещание с руководителями финансовых органов муниципальных образований, темой которого стало формирование местных бюджетов на 2019 — 2021 годы, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

В ходе встречи министр финансов Виктор Порембский охарактеризовал сложности, связанные с балансировкой областного бюджета в 2018 году. Наиболее критичным, по словам главы ведомства, является существенное ограничение федеральным центром уровня государственного долга Калининградской области. Он отметил, что уже в текущем году региону необходимо снизить уровень госдолга по отношению к налоговым и неналоговым доходам на 7 процентных пунктов.

«Наша задача сейчас удержаться в тех рамках, которые определены соглашениями с федеральным центром, чтобы досрочно не возвращать бюджетные кредиты и соответственно не замещать их коммерческими заимствованиями, — цитирует слова главы ведомства пресс-служба регионального правительства. — Кроме того, со следующего года субъекты РФ перестанут получать доходы от уплаты налога на движимое имущество, потенциальные потери составят по нашим оценкам около полутора миллиардов рублей. Мы пока не можем учитывать в своих прогнозах 30% акцизов на алкоголь, которые планируют распределить в виде дополнительных нормативов для частичного замещения потерь по налогу на имущество организаций. Окончательное решение пока не принято. Мы не знаем, какой у нас будет норматив. И еще одна условная потеря для общей балансировки бюджета — это то, что штрафы за нарушение правил дорожного движения должны учитываться при формировании дорожного фонда».

Порембский подчеркнул, что в такой ситуации большинство муниципалитетов не могут позволить себе дефицитные бюджеты, а некоторые должны думать о профиците, чтобы сокращать долг. Федеральный бюджет перестал кредитовать бюджеты субъектов РФ, лимиты кредитования местных бюджетов из областного бюджета в 2018 году практически исчерпаны, а в 2019 году будут существенно ограничены.