Российская атомная отрасль – один из лидеров мировой ядерной энергетики

Москва, , 15:28 — REGNUM «Отечественная атомная отрасль в настоящее время является одной из ведущих в экономике страны, одним из лидеров мировой ядерной энергетики. В ней собраны активы, позволяющие не просто успешно развиваться ей, но и давать значительную долю электроэнергии и тепла в государстве, обеспечивать работой более двух сотен тысяч людей в разных регионах, в самых разных отраслях, — отметил эксперт УК «ФИНАМ Менеджмент» Дмитрий Баранов. — Наличие ядерных активов в одной компании позволило выстроить управление ими не просто с целью извлечения прибыли, но и обеспечило безопасность в этой сфере, способствовало эффективному взаимодействию между разными подразделениями для достижения наилучшего результата всей отраслью. Разделение между структурами корпорации разных направлений работы позволило разграничить ответственность между ними, ускорить решение множества вопросов, способствовало успешному решению многих весьма сложных научных и производственных задач в последние десятилетия. Это положительно сказалось на её конкурентоспособности в мире, что подтверждается контрактами на строительство АЭС в других странах, заключенными корпорацией, остальными её договорами о сотрудничестве в ядерной сфере, подписанными с множеством клиентов. Нынешний уровень развития атомной отрасли в стране можно назвать высоким, она является крупным налогоплательщиком в бюджеты всех уровней, вносит значительный вклад в экономику государства, способствует восприятию страны как высокотехнологичной державы, способной решать самые сложные задачи».

«Что касается будущего развития, то корпорация верно поступает, развивая неядерные направления деятельности, — уверен Баранов. — Во-первых, это отвечает мировым тенденциям развития, многие компании диверсифицировали свою деятельность, стремятся сделать то, что ещё никто не делал. Во-вторых, это развивает компетенции её персонала, даёт ему работу, способствует сохранению научного и производственного потенциала. В-третьих, это будет способствовать увеличению операционных показателей, увеличит доходы, а значит, это важно для национальной экономики. Наконец, решения в других сферах, которые компания будет предлагать, повысят интерес к её основной деятельности, будут способствовать заключению новых контрактов в ядерной сфере. Нет никаких сомнений в том, что нужно и дальше продолжать работы в области материаловедения, возобновляемых источников энергии, в сфере высоких технологий, которые ведёт компания».