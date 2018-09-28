Медицинские вузы Казахстана станут некоммерческими обществами

Астана, , 15:30 — REGNUM До конца 2018 года медицинские вузы Казахстана будут трансформированы в некоммерческие акционерные общества, что позволит им самостоятельно определять образовательную программу, исходя из рыночных требований. Об этом 28 сентября заявил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, сообщает издание BNews.

Министр подчеркнул, что изменение формы собственности медицинских вузов направлено на внедрение рыночных механизмов в медицинское образование.

Биртанов считает, что подобные меры позволят повысить качество образования, так как между вузами возникнет конкуренция за студентов. Кроме того, данная форма собственности позволит вузам не выплачивать налоги.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году медицинские вузы Казахстана внедрят для абитуриентов в качестве вступительного экзамена психометрическое тестирование.

Многие эксперты отмечают, что коммерциализация вузов приводит к снижению качества образования. Это происходит за счет того, что учебные заведения стремятся сохранить контингент студентов, приносящих деньги в бюджет организаций, любой ценой. В результате требования к знаниям студентов снижаются.

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