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В Югре судят группу лиц за кражу нефти

Экономика

Также их обвиняют в разбое и отмывании денежных средств

Нижневартовск, Югра, 28 сентября 2018, 15:28 — REGNUM  В Югре предстанет перед судом группа лиц, которую подозревают в хищении нефти. Следствие утверждает, что в результате незаконных действий мужчин обществу причинён материальный ущерб на сумму более 8 млн рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что в апреле 2016 года житель Лангепаса (ХМАО) создал организованную группу для хищения нефти на территории Нижневартовского района. Мужчины производили незаконные врезки в нефтепроводы ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», из качали оттуда «чёрное золото». Часть похищенной нефти была реализована.

Помимо хищения углеводородов, мужчинам вменяется разбой и отмывание денежных средств. Уголовное дело направлено в Нижневартовский районный суд для рассмотрения по существу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области судят группу «нефтедобытчиков»

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Хищения нефти и нефтепродуктов
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