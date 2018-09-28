Китай предоставляет возможность Индонезии экспортировать тропические фрукты

Джакарта, , 15:17 — REGNUM Китай предоставит более широкие возможности для экспорта различных видов индонезийских тропических фруктов, сообщает Antaranews.

«Я вижу, что в Индонезии есть множество тропических фруктов, которые можно экспортировать в Китай», — заявил Ричард Чжоу представитель компании-импортера Sunshine Group.

Ричард Чжоу посетил различные регионы Индонезии, чтобы найти сельскохозяйственные товары, которые можно экспортировать в Китай. «На Бали, похоже, есть мангустины и дуриан, на Яве — питайи, тогда как на Ломбоке — другие местные плоды, которые, к сожалению, не экспортируются», — отметил он.

С января 2018 года правительство Китая открыло импорт из Индонезии импортных мангустинов и ананасов. Еще три года назад мангустины из Индонезии были запрещены. В настоящее время этот фрукт можно легко найти на многих рынках в Пекине.

Китай также готов импортировать салак и дуриан.

«Следует отметить, что 80% тропических фруктов на китайском рынке, импортируются», — добавил Ричард Чжоу.

Напомним, в настоящее время Таиланд доминирует на китайском рынке фруктов. Таиланд поставляет в Китай дуриан на сумму 100 млрд долларов США в год.