Брянский завод отправил девять тепловозов в Великие Луки

Брянск, , 14:55 — REGNUM Брянский машиностроительный завод (БМЗ) выпустил и отправил девять магистральных грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ в Великие Луки. Там они будут использоваться для перевозки грузов, в основном нефти и угля, об этом 28 сентября сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что достоинством тепловозов является увеличенная на 20% мощность дизеля, которая позволяет вести состав весом до 5,6 тысячи тонн — на 400 тонн больше, чем обычно тянут локомотивы на Октябрьской железной дороге. До конца текущего года БМЗ отправит на Октябрьскую железную дорогу 25 тепловозов 2ТЭ25КМ.

В настоящее время на российских железных дорогах эксплуатируется более 300 тепловозов предприятия. Они перевозят грузы на Московской, Северо-Кавказской, Приволжской железных дорогах. Обслуживание 2ТЭ25КМ бригады сообщают о высоких динамических характеристиках этих машин, их безопасности, комфортных условиях работы и удобстве в обслуживании.

Читайте также: Брянский завод получит деньги на тепловозы для Белоруссии

Магистральный тепловоз 2ТЭ25КМ мощностью 2×2650 кВт (2×3604 л.с.) предназначен для вождения грузовых поездов на железных дорогах в районах с умеренным климатом. Первый в России тепловоз на 90% собран из комплектующих отечественного производства. Считается продуктом импортозамещения и должен стать основным грузовым магистральным тепловозом на дорогах ОАО «РЖД».