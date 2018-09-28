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В Иркутской области запустили завод по производству древесного угля

Экономика

Производить биотопливо будут по древнекитайской технологии

Иркутск, 28 сентября 2018, 14:51 — REGNUM  В Усолье-Сибирском Иркутской области заработал завод по производству древесного угля. Предприятие помогло решить одну из главных экологических проблем — с горящими отходами лесопиления. Теперь отходы с лесопилок будут не сжигать, а перерабатывать безопасным способом, передаёт ОТР.

«Это древнекитайская технология», — пояснил исполнительный директор компании по изготовлению угля Михаил Аксаментов.

По его словам, выбросы от производства «абсолютно безвредны».

«Дым выходит вместе с паром, то есть нет ни задымления, ни запаха, ничего», — добавил Аксаменов.

Пока производство состоит из 20 подземных печей, а на заводе задействованы 15 человек. В ноябре производители планируют установить ещё 16 печей и увеличить количество сотрудников до 60 человек.

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Проблемы экологии
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