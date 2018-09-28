В Костромской области частично откроют шарьинский мост

Шарья, Костромская область, , 14:46 — REGNUM В Шарье Костромской области ремонт на мосту через железную дорогу отстает от графика, сообщает ГТРК «Кострома». Дорожники объясняют это задержками в поставке материалов и погодными условиями.

Из-за затянувшихся работ, местным жителям приходится объезжать мост вокруг всего города, либо через Васенёвский переезд, который часто бывает закрыт из-за интенсивного железнодорожного трафика. В связи с этим, местные власти решили открыть часть моста с 1 октября.

«Машины будут двигаться в обе стороны, но по светофору. То есть, сначала пропускаем в одну сторону, потом в другую. По правой стороне будет пешеходная зона. Там сейчас ведется ремонт, установка перильного ограждения. Но, к сожалению, нет дорожного ограждения, которое разделяет автомобильную полосу и пешеходную зону. Не пришли еще эти ограждения, они будут вначале октября. Но для безопасности пешеходов там будут установлены бетонные блоки», — сообщил глава городского округа город Шарья Эдуард Неганов

Отметим, что Костромаавтодор начал ремонт путепровода в 2017 году и обещает полностью открыть мост к 20 декабря текущего года. Областной бюджет потратит на ремонтные работы 100 миллионов рублей.

ИА REGNUM напоминает, что дорожное хозяйство Костромской области получило в 2018 году почти 3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Это вдвое больше прошлогодних показателей.

Деньги планировалось потратить на капитальный ремонт трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь, ремонт дорог в селах региона и капитальный ремонт моста через Волгу.