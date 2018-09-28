В Правительство РФ направлены предложения по развитию цифровой экономики

Москва, , 14:43 — REGNUM Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации представил Правительству РФ рекомендации, разработанные по итогам первого заседания, которое прошло в городе Гусев Калининградской области в августе. Соответствующее решение было опубликовано на сайте Совета Федерации.

В документ вошел ряд новых предложений, разработанных по итогам экспертной проработки вопроса о переходе системы государственного управления регионов на цифровые технологии, в том числе на региональном уровне. В частности, Правительству было рекомендовано подготовить предложения по вопросам защиты персональных данных граждан Российской Федерации, в том числе, с учетом принятия в США закона «CLOUD Act», и рассмотреть возможность законодательного закрепления приоритетного использования российского офисного программного обеспечения в органах государственной власти.

Также решением совета Правительству рекомендовано подготовить методические рекомендации по формированию стратегий и «дорожных карт» развития цифровой экономики в субъектах РФ, закрепить приоритет российских решений и технологий при создании цифровой и информационной инфраструктуры в рамках реализации мероприятий программы «Цифровая экономика Российской Федерации», рассмотреть возможность установления требования по обязательному хранению и обработке данных российских пользователей и организаций в РФ с использованием отечественного оборудования и другие. Региональным органам власти рекомендовано провести работу по ряду направлений в части подготовки предложений по совершенствованию региональной правовой базы, разработки «дорожных карт» развития цифровой экономики и по созданию экспертных советов по вопросам развития цифровой экономики при региональных органах законодательной власти и другие.

Верховному Суду РФ и Судебному департаменту при Верховном Суде РФ Совет рекомендует подготовить предложения по внесению в Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» изменений для обеспечения возможности размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг электронных сервисов судебной системы РФ.

Отметим, согласно Постановлению Правительства от 7 сентября 2018 года, Правительственную комиссию по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности возглавил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. В состав комиссии вошел заместитель председателя Совета Федерации, председатель Совета по развитию цифровой экономики, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Участие в работе Правительственной комиссии позволит наладить эффективное взаимодействие между законотворцами и исполнительной властью в решении задач цифрового развития, в том числе в регионах, и поспособствует реализации предложений, разработанных экспертами в рамках деятельности Совета по развитию цифровой экономики», — отметил он.

Андрей Турчак также напомнил, что вчера на заседании Правительства создание цифровой экономики было определено национальной целью. «Нам предстоит выстроить мощную конкурентоспособную систему. Это амбициозная, но выполнимая задача», — уверен заместитель председателя Совета Федерации.