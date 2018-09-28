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Ростовстат заявил о росте среднедушевых денежных доходов – почти на 10%

Экономика

Данные за семь месяцев 2018 года

Ростовстат заявил о росте среднедушевых денежных доходов – почти на 10%
Evgeny
При деньгах

Ростов-на-Дону, 28 сентября 2018, 14:41 — REGNUM  В Ростовской области с января по июль 2018 года зафиксирован рост среднедушевых денежных доходов населения — на 9,9%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Ростовстате.

Уточняется, что среднедушевые денежные доходы населения по итогам анализируемого периода составили 29,8 тыс. рублей в среднем за месяц, что на 9,9% больше, чем в соответствующем периоде 2017 года. Реальные денежные доходы населения составили 26,5 тыс. рублей. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,2%.

«Ростовстат в течение двух лет констатировал снижение реальных денежных доходов населения, которое, в свою очередь, сдерживало оборот розничной торговли. Движение в положительную сторону началось в конце 2017 года, когда динамика этого показателя приблизилась к 100%», — пояснили в Ростовстате.

За восемь месяцев 2018 года оборот розничной торговли составил 103,7%, уточнили в территориальном органе госстатистики, что свидетельствует о росте покупательской способности населения.

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