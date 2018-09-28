Московская фондовая биржа купит 20% акций Казахстанской биржи

Астана, , 14:42 — REGNUM Московская фондовая биржа планирует потратить 338 млн рублей на приобретение 20% Казахстанской фондовой биржи (KASE). Об этом говорится в сообщении на сайте московской биржи.

27 сентября наблюдательный совет фондовой биржи принял решение о развитии стратегического партнерства с KASE и одобрил покупку акций до конца 2019 года.

Напомним, Казахстанская и Московская фондовые биржи подписали соглашение о намерении стратегического сотрудничества в апреле 2018 года. Стороны договорились предоставлять доступ казахстанским и российским участникам торгов к биржевым рынкам.

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