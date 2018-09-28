Парламентарии Забайкалья приняли закон о пенсионных льготах

Чита, , 14:16 — REGNUM Новоизбранные депутаты Законодательного собрания Забайкальского края сразу в двух чтениях приняли закон, сохраняющий региональные льготы для граждан предпенсионного возраста. Как следует из официального сообщения на этот счёт, в интересах жителей края предлагается сохранить отдельные льготы, изменив условия их предоставления.

С 2019 года эти льготы будут привязаны не к дате назначения страховой пенсии по старости, а к дате достижения женщинами 55 лет, мужчинами — 60 лет, пояснил участникам первого заседания краевого парламента один из авторов документа, депутат Сергей Михайлов. По его словам, соответствующие изменения затронут пять действующих законов края: «О транспортном налоге», «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда», «Ветеран труда Забайкальского края», «О льготном проезде на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования для отдельных категорий граждан на территории Забайкальского края», «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Забайкальском крае» и «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан на территории Забайкальского края».

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект о сохранении льгот для пожилых людей законодатели-единороссы Забайкальского края внесли на рассмотрение ещё 4 сентября 2018 года в рамках изменяющегося федерального пенсионного законодательства. Депутаты отметили, что большинство льгот в регионе предоставляются после выхода человека на пенсию, но после принятия закона льготы будут привязаны к возрасту человека, а не к пенсии.

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