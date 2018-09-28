Эксперт: администрация Севморпути должна стать «единым организмом»

Мурманск, , 14:11 — REGNUM 26−27 сентября в Мурманске прошел XI региональный общественный форум-диалог «Сотрудничество для устойчивого развития Арктики». На сессии форума эксперты обсудили вопросы реализации стратегии освоения Арктики и развития Северного морского пути, связанные с экологическим аспектами.

«Весной 2018 года, когда стало понятно, что будет меняться архитектура управления Северного морского пути, создаваться дирекция, по приглашению Росатома у нас начались консультации, чтобы WWF приняла участие в работе по обеспечению экологической безопасности Севморпути, — рассказал директор российского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) Игорь Честин. — Мы видим хороший организационный потенциал у Росатома, чтобы справиться с новыми задачами. С нашей, экологической точки зрения, это правильное решение — чтобы администрация Севморпути являлась «единым организмом». Было бы гораздо опасней разбить все на много разных проектов, которые невозможно контролировать. Нынешняя ситуация является более безопасной и комфортней. Совместно с Росатомом мы планируем создать новые морские акватории для сохранения биологии Арктики, развивать проекты по сохранению и мониторингу редких видов животных, таких как морж, белый медведь, нарвал, белуха. Эту работу можно координировать под эгидой Росатома. Это хороший бренд и хороший административный ресурс. Никаких отдельных структур создавать не надо. Мы все решим через механизмы координации и соглашений».

«Мурманская область сотрудничает с Росатомом давно и эффективно, — отметил заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора. — Росатом на территории нашей области представлен четырьмя направлениями деятельности: электрогенерация — Кольская АЭС, работа в Арктике — Атомфлот, гарантирующий поставщик электроэнергии в Мурманской области — Атомэнергосбыт и утилизация радиоактивных отходов — СевРАО. Кроме того, мы сейчас обсуждаем еще ряд проектов, связанных с разработкой горнорудной базы в Мурманской области и работой РосРАО в качестве единого федерального оператора по отходам 1-го и 2-го классов опасности. Хочу отметить высокий уровень социальной ответственности компаний Росатома на территории их присутствия. Я уверен, что в успешном развитии Северного морского пути Росатом сыграет ключевую роль».

«Об этом уже давно все говорили — что должна найтись какая-то структура, которая будет комплексно отвечать за развитие Северного морского пути, — уверен председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. — Сейчас мы стоим на пороге принятия этого решения. ГК «Росатом» обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы осуществить такую работу».