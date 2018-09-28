В Перми рабочие «Ремпутьмаша» получили уведомления о сокращении

Пермь, , 14:07 — REGNUM В Перми вначале 2019 года мотовозоремонтный завод («Ремпутьмаш») освободит площадку под реализацию планов реновации краевой столицы. Рабочих уведомили о грядущих сокращениях.

На странице предприятия в соцсети сообщается, что работники получили уведомления о сокращении штат и численности работников. С 9 января 2019 года сократят трудовой коллектив, месяц спустя ликвидируют бухгалтерия и отдел кадров. Работодатель заявил, что договор может быть расторгнут и досрочно — по письменному заявлению работника.

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Напомним, что к 300-летию Перми, которое столица региона отпразднует в 2023 году, в планах властей преобразование территории на набережной Камы. Осенью 2017 года заксобрание одобрило покупку площадки завода «Ремпутьмаш» за счет краевого бюджета. Расходы составят 445 млн рублей, начиная с 2019 года в равных долях в течение двух лет. К 2020 году территорию предприятии выкупят полностью. На этом месте чиновники намерены создать культурно-досуговый кластер.

Ранее речь шла о реализации на освободившейся площадке проекта «Первогород» и размещении художественной галереи. Позже минстрой региона заявил о планах по размещению целого музейного комплекса, в том числе фондохранилища. Тем временем архитектор Игорь Луговой заявил, что 90% территории завода находится в зоне катастрофического затопления, где запрещено хранение музейных экспонатов федерального значения.

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