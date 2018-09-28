Путин «сверил часы» с президентом Киргизии

Москва, , 14:02 — REGNUM Двусторонние связи России и Киргизии поступательно развиваются. Все планы, намеченные и согласованные с обеих сторон, исполняются. Об этом сегодня, 28 сентября, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым на полях саммита стран Содружества Независимых Государств (СНГ), который проходит в Душанбе, сообщается на сайте Кремля.

«Есть возможность сегодня «сверить часы», посмотреть, как идёт эта работа на практике. Россия занимает первое место в торговом обороте Киргизии — 23%. В 2017 году товарооборот между странами вырос на 34%, это очень хороший показатель», — сказал Путин.

В свою очередь Жээнбеков подчеркнул, что Киргизская Республика всегда стремится развивать, укреплять стратегическое партнёрство с Россией. По его словам, Россия — на главном месте в киргизской экономике, она уверенно занимает первое место, товарооборот растёт. Главы двух стран обсудили ряд дополнительные меры для того, чтобы сохранить позитивную динамику развития отношений между Россией и Киргизией.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 28 сентября находится с официальным визитом в Таджикистане, где принимает участие в заседании совета глав государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ). 27 сентября глава российского государства посетил Азербайджан. 4−5 октября запланирован визит Путина в Республику Индия.

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