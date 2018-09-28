Азиатский банк развития понизил прогнозный показатель роста ВВП Киргизии

Бишкек, , 13:56 — REGNUM Азиатский банк развития понизил прогноз роста валового внутреннего продукта Киргизии по итогам 2018 года с ранее ожидавшихся 3,5% до 2,5%. Об этом говорится в обновленном докладе, подготовленном аналитиками АБР.

Причиной замедления темпов роста экономики, по их мнению, станет снижение показателей в сфере добычи полезных ископаемых.

Между тем, экономический прогноз для Киргизии на 2019 год остается все тем же — эксперты международного финансового института предрекают республике рост ВВП на уровне 4%.

При этом инфляция, по прогнозам АБР, составит по итогам 2018 года 3,8%, а в 2019 году — уже на 4,5%.

ИА REGNUM напоминает, что по данным министерства финансов, валовой внутренний продукт Киргизии в 2017 году превысил 520,9 млрд сомов (около 496,1 млрд рублей по текущему курсу) и в сравнении с 2016 годом увеличился на 4,6%. Инфляция в минувшем году составила 3,2%.

Отметим, что Киргизия занимает 145-е место среди 200 стран в рейтинге ведущих экономик мира, подготовленном экспертами Всемирного банка.