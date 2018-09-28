Глава Ташкента встретился с дипломатами и рассказал о потенциале столицы

Ташкент, , 13:45 — REGNUM «Мы видим интерес и желание иностранных деловых кругов, а значит будем и дальше создавать условия для того, чтобы Ташкент стал привлекательным и надежным направлением для инвестирования», — заявил и. о хокима (мэра) города Ташкент Джахонгир Артыкходжаев 28 сентября на встрече с главами дипмиссий, аккредитованных в Узбекистане.

По словам градоначальника, сейчас столица Узбекистана переживает инвестиционный подъем, вложения частных инвесторов за последние два года увеличились на 300%, в городе на сегодня зарегистрировано 4 тысячи предприятий с иностранными инвестициями.

«Только за последние полгода зарегистрировано 600 новых предприятий с иностранными инвестициями», подчеркнул Артыкходжаев.

Хоким отметил, что администрация Ташкента разрабатывает инвестиционные паспорта города и всех его районов, которые вберут в себя инвестиционные возможности и условия, имеющиеся на соответствующих территориях. Кроме того, готовится новая концепция инвестиционного климата в столице в разрезе территорий, этот документ закрепляет порядок встреч, проводов и обслуживания инвесторов, начиная с момента их прибытия в аэропорт Ташкента.

Помимо этого, по словам хокима, еженедельно в администрации города проводятся дни инвестора, «на которых все желающие могут представить свои проекты и получить одобрение мэрии на их внедрение без бюрократических проволочек».

«Мы четко осознаем, что бизнес должен быть взаимовыгодным. Каждый инвестор должен с удовольствием работать на нашем рынке, зарабатывая для себя и одновременно способствуя развитию нашей экономики», отметил глава столичной администрации.

«Ташкент уже превращается в привлекательное направление для вложения инвестиций. У нас есть специалисты, есть технологии, налажена и продолжает совершенствоваться налоговая система, Ташкент имеет мощный экономический потенциал», подчеркнул он.

Как отметил на встрече от имени дипломатов дуайен дипкорпуса, посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев, «сегодняшнее мероприятие очень важно для установления контактов дипломатов с руководителем Ташкента и его сотрудниками, с членами Общественного совета города».

«Это будет способствовать развитию связей между столицами наших государств», подчеркнул Тюрденев.

Он указал, что такие связи уже установлены с Москвой, «хоким Ташкента недавно побывал в Москве и мы рассчитываем, что на предстоящий первый межрегиональный российско-узбекский форум приедет представительная делегация Москвы, будут проведены дни Москвы в Узбекистане».

«Мы также рассчитываем на поддержку Общественного Совета, а вы можете рассчитывать на нашу», подчеркнул глава российской дипмиссии.

Встреча хокима Ташкента с дипломатами в формате бизнес-завтрак организована хокимиятом (администрацией) города Ташкенте и Общественный Советом столицы.