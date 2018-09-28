Российские атомщики сообщили о создании ядерного топлива третьего поколения

Прага, , 13:42 — REGNUM Доклад о последних разработках новых модификаций тепловыделяющих сборок (ТВС) и о новых перспективных видах ядерного топлива представил на конференции в Праге вице-президент по научно-технической деятельности компании «ТВЭЛ» Александр Угрюмов, сообщает 28 сентября пресс-служба предприятия.

Он сообщил о первых результатах внедрения топлива третьего поколения РК-3, показавшего позитивные результаты эксплуатации на Кольской АЭС в России.

«Бесчехловая конструкция РК-3 за счёт более эффективного топливоиспользования позволит — увеличить длительность топливного цикла с 12 до 15−16 месяцев при работе на повышенной мощности энергоблока до 108% от номинальной», — говорится в сообщении предприятия.

Также Угрюмов сообщил о внедрении новой модификации топлива второго поколения с увеличенной ураноёмкостью и оптимизированным водно-урановым отношением. В настоящее время в России приступили к реализации этого проекта, проводятся ресурсные испытания макетов ТВС в ОКБ «Гидропресс», а первая загрузка в один из реакторов может состояться до конца 2020 года.

Ранее заместитель гендиректора Новосибирского завода химконцентратов (входит в топливную компанию «Росатома» ТВЭЛ) Сергей Буймов сообщил, что предприятие приступает к производству топлива для исследовательских реакторов.

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