Пятница, 28 Сентября 2018 года
15:39:45 МСК

Российские атомщики сообщили о создании ядерного топлива третьего поколения

Экономика

Оно позволит увеличить длительность топливного цикла и обеспечить повышенную мощность энергоблока

Прага, 28 сентября 2018, 13:42 — REGNUM  Доклад о последних разработках новых модификаций тепловыделяющих сборок (ТВС) и о новых перспективных видах ядерного топлива представил на конференции в Праге вице-президент по научно-технической деятельности компании «ТВЭЛ» Александр Угрюмов, сообщает 28 сентября пресс-служба предприятия.

Он сообщил о первых результатах внедрения топлива третьего поколения РК-3, показавшего позитивные результаты эксплуатации на Кольской АЭС в России.

«Бесчехловая конструкция РК-3 за счёт более эффективного топливоиспользования позволит — увеличить длительность топливного цикла с 12 до 15−16 месяцев при работе на повышенной мощности энергоблока до 108% от номинальной», — говорится в сообщении предприятия.

Также Угрюмов сообщил о внедрении новой модификации топлива второго поколения с увеличенной ураноёмкостью и оптимизированным водно-урановым отношением. В настоящее время в России приступили к реализации этого проекта, проводятся ресурсные испытания макетов ТВС в ОКБ «Гидропресс», а первая загрузка в один из реакторов может состояться до конца 2020 года.

Ранее заместитель гендиректора Новосибирского завода химконцентратов (входит в топливную компанию «Росатома» ТВЭЛ) Сергей Буймов сообщил, что предприятие приступает к производству топлива для исследовательских реакторов.

Читайте также: «Росатом» расширяет производство ядерного топлива

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Атомная энергетика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить