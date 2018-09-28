В «Леруа Мерлене» и других сетях обнаружили «подозрительную» сантехнику

Москва, , 13:35 — REGNUM Как пишет газета «Московский Комсомолец», российские покупатели обнаружили на полках строительных гипермаркетов Leroy Merlin и других торговых сетей сантехнику марки Orange Mixers, к которой у них возникли серьёзные вопросы.

Этот товар продается с пометкой «Сделано в Германии». Однако, как пишет МК, даже на официальном сайте марки нет ни имён руководства, ни даже сотрудников российского представительства, а единственный анонимный электронный адрес размещен на бесплатной почте. Адрес «производства в Германии» указан в виде обработанного в графическом редакторе фрагмента карты, на котором некое производственное строение пририсовано к схематичному изображению улиц деревенской коммуны Бурбах в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия. Если же посмотреть на эту карту при нормальном увеличении, то обнаружатся только аккуратные коттеджи. Сама фирма Orange Mixers UG, рекламируемая в России как производитель с мировым именем и 65-летней историей, создана в 2013 году единственным учредителем (она же единственный топ-менеджер, она же, скорее всего единственный работник) с чисто немецкими именем Zakharova Nadezda, пишет «Московский Комсомолец».

В свою очередь, газета «Аргументы и Факты» сомневается в качестве сантехники, представленной на российском рынке под маркой Orange. Как пишет издание, краны Leoni и Orange M60, скорее всего, произведены не в Германии, а в Китае. Профессиональный сантехник поясняет изданию, что смесители отличаются и своей упаковкой и материалами, из которых их изготовили. В приобретенных коробках компоненты лежали вразброс, детали не были разделены и закреплены. В Leoni аэратор (деталь для ограничения потока воды без снижения его интенсивности) был забит песком, а сам корпус сделан из пластика. Эксцентрики (специальные переходники) от Orange M60 были не из латуни, а из стали. Вакуумный переключатель по стандарту должен, но не возвращает поток воды в излив смесителя.

Оказалось, пишет АиФ, что тела обоих смесителей, скорее всего, цинковые, что запрещено ГОСТом от 2016 года. Дело в том, что цинковые соединения вымываются водой и отрицательно воздействуют на желудочно-кишечный тракт, накапливаются в печени и поджелудочной железе, и не выводятся со временем. По информации «Московского Комсомольца», недовольные покупатели адресуют свои вопросы «Леруа Мерлену» и другим крупным сетям: почему на их полках регулярно встречаются товары де-юре «престижного», а де-факто довольно сомнительного происхождения?

«Аргумент сетей о том, что они «всего лишь» руководствуются документами поставщика и ничего не проверяют — он довольно слабый. Все знают, какой у них строгий «входной контроль», какая система безопасности и проверки поставщиков на благонадёжность. Здесь же простые пользователи интернета буквально за 5 минут разоблачили «липу», а высокооплачиваемые специалисты ничего не заметили. Значит, сетям по тем или иным причинам выгодно держать у себя на прилавке такие товары?», — недоумевает МК.

Как напоминают «Аргументы и Факты», продажа товара, на котором написана не соответствующая действительности информация, в юриспруденции называется введением покупателя в заблуждение. Это касается не только как характеристик товара, но и информации о производителе.

И здесь вступает в силу не только 12 и 13 статьи Закона о защите прав потребителей (согласно которым продавца могут оштрафовать на половину суммы, присужденной обманутому покупателю), но и статья 14.7 Административного кодекса РФ. Согласно этой статье, обман потребителей влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. Кроме того, за продажу контрафакта можно попасть и под уголовное преследование.

Нарушение статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» карается штрафом до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом поменьше.