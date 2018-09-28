В маршрутках Читы подняли цену за проезд

Чита, , 13:32 — REGNUM Сразу на три рубля (с 25 до 28 рублей) поднялись цены на проезд в маршрутках Читы (Забайкальский край). Что впрочем неудивительно, учитывая что с начала июня 2018 года стоимость бензина подорожала примерно на 10%. Тем не менее, в региональном отделение УФАС РФ сегодня, 28 сентября, известили о начале проверки обоснованности такого шага.

Будут ли приняты какие-то меры воздействия к транспортникам, пока неизвестно, но по данным Росстата, цены на моторное топливо в Забайкалье являются одними из самых высоких. С конца августа 2018 года наблюдается их стабильный рост.

Как уже сообщало ИА REGNUM, рост этот произошел впервые с конца мая 2018 года. Именно тогда правительство приняло экстренные меры, чтобы сдержать рост цен. Власти снизили акцизы на топливо, а нефтяников принудили сократить экспорт и заморозить цены на заправках.

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