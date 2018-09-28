Уровень инфляции в Италии снизился до 1,5%

Рим, , 13:25 — REGNUM После четырех месяцев роста в сентябре 2018 года, по предварительным данным, уровень инфляции в Италии снизился, сообщает в пятницу, 28 сентября, информагентство Ansa со ссылкой на данные национальной службы статистики.

В годовом исчислении по итогам сентября уровень инфляции составляет 1,5%, в августе аналогичный показатель составлял 1,6%. В сравнении с августом 2018 года цены в Италии снизились на 0,4%.

Рост стоимости потребительской корзины (в которую в Италии включают не только продукты питания, но также товары, необходимые для личного ухода и ухода за домом) в сентябре 2018 года замедлился с 2,1% до 1,9%, отмечают статистики.