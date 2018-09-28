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Уровень инфляции в Италии снизился до 1,5%

Экономика

В сентябре в сравнении с августом цены снизились на 0,4%

Рим, 28 сентября 2018, 13:25 — REGNUM  После четырех месяцев роста в сентябре 2018 года, по предварительным данным, уровень инфляции в Италии снизился, сообщает в пятницу, 28 сентября, информагентство Ansa со ссылкой на данные национальной службы статистики.

В годовом исчислении по итогам сентября уровень инфляции составляет 1,5%, в августе аналогичный показатель составлял 1,6%. В сравнении с августом 2018 года цены в Италии снизились на 0,4%.

Рост стоимости потребительской корзины (в которую в Италии включают не только продукты питания, но также товары, необходимые для личного ухода и ухода за домом) в сентябре 2018 года замедлился с 2,1% до 1,9%, отмечают статистики.

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Экономика Италии
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