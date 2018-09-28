В Калининграде рассказали, как общественные инспекторы защитят лес

Калининград, , 13:23 — REGNUM В Калининградской области — сильный дефицит компенсационного озеленения в населённых пунктов после вырубки деревьев. За 2018 год в населённых пунктах было вырублено 28 263 дерева, а высажено — всего 7096. Таким образом, дефицит составил 21 167 деревьев. Такие цифры сегодня, 28 сентября, на оперативном совещании правительства Калининградской области привёл региональный министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Непростая ситуация и с вырубкой в лесах. Часто штрафы не останавливают арендаторов лесов от незаконной вырубки. Губернатор области Антон Алиханов привёл в пример, когда арендатор получает штраф за незаконную вырубку, например, в 3 млн рублей на одном участке, а потом эти свои потери компенсирует, вырубая лес на другом участке. Такой «хищнический» подход необходимо пресекать — глава региона попросил проработать возможность разрыва отношений с арендаторами леса без санкций для власти.

Министр Ступин отметил, что большинство договоров с арендаторами завершаются в 2019—2020 годах, а решение проблемы выборочной вырубки можно решить только изменив законодательную базу. Работы по этому вопросу уже ведутся, заверил он.

В целом за последние два года в регионе создано 34 новых особо охраняемых природных территорий местного значения. В разработке — ещё шесть аналогичных территорий. Формируется новый региональный национальный парк «Выштынецкий».

Также ведутся работы по запуску института общественных инспекторов, которые будут иметь возможность фиксировать правонарушения. Таким инспекторам выдадут специальные удостоверения и наделят полномочиями.

«Дадим людям с активной гражданской позицией участвовать в сохранении зелёных насаждений», — сказал министр природных ресурсов и экологии Калининградской области.

Глава региона добавил, что главное, чтобы «все целы остались» после встречи таких общественных инспекторов с нарушителями.