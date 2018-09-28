Биржевые котировки Италии снизились после принятия дефицитного бюджета

Рим, , 13:09 — REGNUM Утром в пятницу, 28 сентября, итальянские биржевые котировки снизились сразу на 2,5%, сообщает Il Foglio. Падение стало следствием решения правительства о принятии бюджета с дефицитом на уровне 2,4% ВВП.

«Ожидания рынков» о том, что правительство не станет утверждать дефицит выше 2%, не оправдалось, отмечают обозреватели издания. В последние пять месяцев Италия потеряла на бирже около 80 млрд евро капитализации.

Вице-премьер Маттео Сальвини заявил журналистам, что рынки, по его мнению, пересмотрят свое «решение», когда «поймут», что действия правительства идут на пользу экономике.

Утверждение бюджета с высоким уровнем дефицита обусловлено желанием правительства выполнить свои предвыборные обещания. В частности — ввести «доход от гражданства» и начать снижение пенсионного возраста.

Читайте также: Правительство Италии утвердит высокий дефицит бюджета

Представители Еврокомиссии раскритиковали итальянское правительство за высокий уровень запланированного дефицита, однако довольно мягко — формальной нормы ЕС, согласно которой дефицит не должен быть выше 3% ВВП, Италия не нарушила. Вместе с тем правительство страны не стало прислушиваться к пожеланиям ЕС вследствие высокого уровня государственного долга ограничить уровень дефицита 1,5−2% ВВП.