В Ростовской области готовят к запуску первый мусороперерабатывающий завод

Ростов-на-Дону, , 13:00 — REGNUM В Ростовской области будет запущен первый межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК). Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства, он начнёт работу 1 октября.

«Новочеркасский МЭОК — «первая ласточка», и это значит, что система начинает работать. Теперь принципиально важная задача — в короткие сроки навести порядок, чистоту и в перспективе — достичь показателя государственной программы: переработки 60% отходов и мусора», — прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш.

Планируется, что новочеркасский завод будет принимать отходы из восьми муниципальных образований — Азова, Батайска, Новочеркасска, а также Азовского, Аксайского, Багаевского, Веселовского и Кагальницкого районов. За весь цикл обращения с твердыми коммунальными отходами будет отвечать региональный оператор.

Также сообщается о том, что до конца текущего года планируют начать свою деятельность региональные операторы в Мясниковском и Волгодонском МЭОК.

ИА REGNUM напоминает, что сеть мусороперерабатывающих предприятий появится в Ростовской области в ближайшие годы.

Стоить отметить, что в мае текущего года на расширенном заседании регионального правительства министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер представил доклад. Сообщалось, что новая система обращения с отходами включает в себя два направления: создание системы — выбор регионального оператора, который будет осуществлять полный цикл работы с твердыми коммунальными отходами (сбор, перемещение, обработку и захоронение), и создание инфраструктуры — строительство объектов отходоперерабатывающих комплексов.

До 1 июля 2018 года региональные операторы должны были определить всех участников рынка — возчиков, организации эксплуатирующие полигоны и заключить договоры с ними и собственниками отходов, а также разработать предложения об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО и направить их в орган регулирования.

«Мероприятия уже выполнены тремя регоператорами — Волгодонского, Новочеркасского и Красносулинского МЭОК. По оставшимся МЭОК будут выполнены в установленные сроки. Вторая дата — 1 января 2019 года. Это срок, начиная с которого система должна полностью заработать в регионе. Региональный оператор Волгодонского МЭОК планирует начать свою деятельность с 1 июля, Новочеркасского и Красносулинского МЭОК — с 1 сентября. Остальные — с 1 января 2019 года», — говорилось в докладе.

Что касается создания инфраструктуры, то отмечалось, что в начале мая был заложен камень начала строительства Волгодонского МЭОК (инвестор — ООО «Экоцентр»). Это первый комплекс, где было начато строительство.

«В итоге планируется начало строительства в 2018 году четырёх МЭОК (Волгодонской, Красносулинский, Новочеркасский, Мясниковский), модернизация одного действующего полигона МЭОК (Морозовский), в 2019 году — трёх МЭОК (Сальский, Миллеровский, Неклиновский). Завершение строительства в 2018 году одного комплекса (Волгодонской), в 2019 году — семи комплексов», — отмечено в докладе министерства ЖКХ.

Тем временем в муниципальных образованиях Ростовской области специалисты начитали около 1,5 тыс. стихийных свалок. Из них ликвидировано более 840 несанкционированных полигонов. Искоренить проблему несанкционированных свалок в Ростовской области планируется к концу 2019 года.

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