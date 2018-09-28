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Тюменская область выдала Узбекистану эксплуататора рабского труда

Экономика

Мужчина вербовал трудовых мигрантов в Узбекистане для работы в России, но по приезду забирал у них паспорта, вынуждая бесплатно работать

Тобольск, Тюменская область, 28 сентября 2018, 13:06 — REGNUM  Вербовщик трудовых мигрантов экстрадирован из Тюменской области по запросу Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан. Мужчина заманивал земляков в Россию для заведомой эксплуатации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что в начале января 2013 году мужчина предложил троим землякам хорошую работу в России с высокой заработной платой, с бесплатным питанием и проживанием от работодателя. Затем вывез гастарбайтеров в тюменский Тобольск, забрал у них паспорта и фактически эксплуатировал их на различных строительных объектах с 31 января по 30 марта 2013 года. Зарплату в общей сумме 270 тыс. рублей трудовые мигранты не увидели.

Потерпевшие обратились в правоохранительные органы у себя на родине. В Узбекистане за рабский труд предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы. Эксплуататору было предъявлено заочное обвинение и его объявили в международный розыск.

В марте 2018 года беглеца задержали полицейские города Тобольска. До 26 сентября 2018 года гражданин Узбекистана находился под стражей в следственном изоляторе № 1 УФСИН России по Тюменской области и передан в руки правосудия Узбекистана.

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