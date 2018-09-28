Эксперт о недооцененности рубля: основной проблемой является риск санкций

Москва, , 12:47 — REGNUM Укрепление рубля действительно происходит, но для его ускорения нужен приток капитала, который сдерживается риском санкций, поэтому следует предполагать, что курс в конце 2018 года будет составлять не 60, а 62 рубля за доллар, сказала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 28 сентября, главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова, комментируя обзор Deutsche Bank, специалисты которого включили рубль в тройку самых недооцененных валют.

Как сообщалось ранее, по мнению экспертов Deutsche Bank, «справедливый» курс рубля на 15% выше его нынешнего курса, а в будущем российская валюта может укрепиться до 60 рублей за доллар.

По мнению экспертов, существенную роль в укреплении рубля сыграли решение Центробанка повысить ключевую ставку, отказ Центробанка от закупки валют до конца 2018 года и «макроэкономическая стабильность», вследствие которой Россия меньше других развивающихся рынков подвержена «внешним шокам». Основная угроза рублю, по мнению экспертов, — антироссийские санкции.

В начале года прогноз курса на конец 2018 года составлял указанные сегодня специалистами Deutsche Bank 60 рублей за доллар. Но сейчас, с учетом риска санкций, этот показатель кажется оптимистичным, хотя и достижимым. Я ожидаю, что курс будет на уровне 62 рублей за доллар.

Рынки не позволят вернуться к показателю «60». Укрепление рубля действительно происходит, но многое зависит от геополитики, а это малопрогнозируемо. Для дальнейшего укрепления нужен приток капитала, но риск санкций сдерживает этот приток.

Ни процентные ставки, ни грамотная политика не перекрывают риск санкций. Вместе с тем можно сказать, что если цены на нефть продолжат рост, а пауза в закупке валюты продлится до конца года, то все это в сумме будет вести курс в направлении отметки «60». Однако более реальным показателем следует считать «62».