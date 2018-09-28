В Калининградской области отмечен рост грузо‑ и пассажиропотока

Калининград, , 12:37 — REGNUM Объем коммерческих перевозок грузов автотранспортом организаций всех видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) в январе-августе 2018 года составил 1116,6 тыс. тонн и увеличился по сравнению с январем-августом 2017 года на 12%, грузооборот — 662,6 млн. т-км и увеличился на 7,8%, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 сентября.

Об этом говорится в выпущенном сборнике «Социально-экономическое положение Калининградской области в январе-августе 2018 года» территориального отделения Федеральной службы государственной статистики РФ.

На 3,7% увеличился пассажиропоток. Всего за восемь месяцев 2018 года автомобильным транспортом общего назначения пассажиры пользовались свыше 43,2 млн раз. Самый большой рост — в 11,5% — зафиксирован в марте.