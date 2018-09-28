В Ялте уволили руководителей РЭС за семейный подряд на работе

Ялта, Крым, , 12:36 — REGNUM Руководители ялтинской районной электростанции были уволены после того, как стало известно об их личной заинтересованности в работе нескольких частных фирм, занимающихся техприсоединениями абонентов. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.

«В ялтинском РЭС проводилась служебная проверка, которая показала, что все компании в регионе, занимающиеся техприсоединениями, оформлены на родственников руководителей местного РЭС. Сегодня вышли приказы об увольнении начальника и его зама по техническому обеспечению продаж», — отметил министр.

По его словам, на территории региона работают три организации, аффилированные с руководством ялтинского РЭС. Аналогичные проверки ожидаются и в других подразделениях «Крымэнерго».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе правоохранители задержали трёх сотрудников госпредприятия «Крымэнерго», которые подозреваются в вымогании денег с потребителей.

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