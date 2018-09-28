Две стороны туризма в Бурятии: для региона – благо, для Байкала – беда

Улан-Удэ, , 12:35 — REGNUM Власти Бурятии отчитались: за девять месяцев 2018 года туристы потратили на путешествия по республике более 2 млрд рублей. Как признаются чиновники, развитие туризма — это «значимый приоритет» в работе правительства Бурятии. И, конечно, не секрет, что огромное количество туристов, в том числе иностранных, едет в Бурятию, чтобы посмотреть на уникальное озеро Байкал — жемчужину Сибири. По оценкам МЧС, ежегодно Байкал посещают порядка 2 млн туристов. И, увы, такое повышенное внимание не проходит для Байкала бесследно.

«Байкал — великий и уязвимый»

«Туризм рассматривается как одно из наиболее перспективных и стратегически важных направлений развития экономики всего Байкальского регионе и Республики Бурятия в том числе. К сожалению, в советское время его уровень был крайне низок и в основном сводился к дикому внутреннему туризму. При этом потенциал развития туризма в регионе колоссален, и он не ограничивается только Байкалом, который, прочем, является основной жемчужиной туристического потенциала. В республике очень перспективен событийный туризм, рекреационный, религиозный, учитывая, что Бурятия является центром буддизма в России, есть возможности развития горнолыжного, делового туризма. Байкал и Бурятия традиционно входят в числе наиболее привлекательных мест России для туристов со всего мира, в том числе из стран АТР», — подчеркнул в беседе с корреспондентом ИА REGNUM известный бурятский экономист Алдар Бадмаев.

По его словам, главной угрозой для озера Байкал в настоящее время является экспоненциальный рост туризма, который, по некоторым оценкам, значительно превосходит официальные данные.

«Этот рост сопровождается стихийным процессом захвата земель, строительства сомнительных турбаз, непонятно кому принадлежащих, увеличением числа различных правонарушений, связанных с отдыхающими. При этом неуправляемый поток туристов, приезжающих на Байкал в короткий летний сезон, по сути, уничтожает легкоранимую окружающую среду, наносит непоправимый ущерб флоре и фауне Байкала, что особенно проявилось в последние годы, когда резко возросло количество цианобактерий в прибрежных водах, питательной почвой для которых являются отходы человеческой жизнедеятельности», — отметил экономист.

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Алдар Бадмаев считает, что отсутствие ясной программы развития туризма в регионе и предложений в остальные времена года и, прежде всего, зимний период, не позволяют расширить рамки туристического сезона за пределы пары летних месяцев, что не способствует повышению рентабельности туристических объектов:

«Как следствие — заоблачные цены на все виды туристических услуг в короткий сезон, несмотря на их сомнительное качество. Увеличение количества отдыхающих по отдельным оценкам до 2 миллионов человек в год к 2022−2023 годам в существующей сейчас неуправляемой форме в короткий летний период может привести к экологической катастрофе, признаки которой мы уже наблюдаем на иркутской стороне Байкала, куда обрушился стихийный поток китайских туристов. При этом все эксперты отмечают крайне низкую отдачу от развития такого туризма для местной экономики».

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В качестве альтернативы такому экстенсивному пути развития туризма, грозящему в короткие сроки нанести непоправимый вред экологии мировой жемчужины, эксперт называет создание полностью благоустроенных круглогодичных центров развития туризма со всей инфраструктурой и, прежде всего, с современными очистными сооружениями:

«Такие центры могут выступать опорными базами развития горнолыжного, делового, спортивного, игрового и других видов туризма, принося значительный вклад в развитие экономики республики. В их рамках можно будет сконцентрировать основной поток отдыхающих, сочетая разные виды туризма и предлагая им весь спектр круглогодичных туристических предложений, не ограничиваясь лишь летним пляжным отдыхом. При этом станет возможным ограничить антропогенное давление на окружающую среду в Байкальском регионе в границах этих центров, сохраняя всю остальную территорию нетронутой человеческим воздействиям даже при значительном увеличении числа туристов до двух и более миллионов отдыхающих в год».

Собеседник ИА REGNUM убеждён, что «нельзя одномоментно создать с нуля такую высокосложную систему на международном уровне».

«Пока же туристическая инфраструктура со стороны Бурятии не выдерживает никакой критики, одни лишь цены на авиабилеты из Москвы в Улан-Удэ в туристический сезон превышают стоимость пакетного тура в такие страны как Таиланд или Турция, уровень предложений потенциальным туристам очень ограничен», — резюмировал эксперт.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по данным министерства туризма Бурятии, за девять месяцев 2018 года количество туристских прибытий в республику покажет рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составит порядка 370 тысяч человек. Число иностранных туристов также увеличилось, составив 58 тысяч человек. Объём платных услуг, оказанных туристам, вырос на 3% и превысил 2 млрд рублей. по словам главы Бурятии Алексея Цыденова, «главным драйвером роста стало развитие событийного туризма».

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