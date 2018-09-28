Иван Охлобыстин рассказал, как найти умных в России

Москва, , 12:33 — REGNUM Российский актер Иван Охлобыстин рассказал, как искать умных в России, в видео олимпиады «Я — профессионал» и призвал российских студентов активно участвовать в проекте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, регистрация на олимпиаду «Я — профессионал» стартовала 26 сентября.

До 22 ноября все российские студенты и недавние выпускники вузов могут подать заявки на 54 направления олимпиады на сайте: https://yandex.ru/profi/

Ролик, в котором сыграл Иван Охлобыстин, навеян стилистикой фильма «Выживший» и культового сериала «Игра престолов». Действие разворачивается в Средние века. Вместе с известным актером в ролике сыграли дипломанты первой олимпиады «Я — профессионал» Антон Карелин, Артемий Курешев, Александра Благоразумова, Алина Кухтина, Влад Шаблинский.

«Соревнование — это всегда здорово, особенно когда в нем задействован интеллект. Сниматься в ролике про олимпиаду было интересно, но ещё интереснее, думаю, будет её участникам. Регистрируйтесь, испытывайте себя, конкурируйте с самими собой и растите», — рассказал журналистам Иван Охлобыстин.

Особое внимание студентов известный актер обратил на медицинские направления: «Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармация», которые в рамках олимпиады организует Первый МГМУ им. Сеченова.

Ключевая особенность олимпиады «Я — профессионал» — практикоориентированность. Задания составлены научными сотрудниками и профессионалами крупных государственных и частных компаний. Они рассчитаны в первую очередь на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета, а также магистратуры.

Дипломанты олимпиады «Я — профессионал» в 2018/2019 учебном году получат денежные премии в размере 200 и 300 тыс. рублей, льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих вузов страны, профиль в Национальной базе «Я — профессионал» и возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.

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Напомним, олимпиада «Я — профессионал» с успехом стартовала в 2017 году, в первый год проведения было подано 295 тысяч заявок на участие по 27 направлениям. Организаторами олимпиады выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И. М. Сеченова, МГПУ, Университетом ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ. Технический партнер проекта — компания «Яндекс».

Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек, которые получили в качестве призов денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов страны, а также возможность пройти стажировки в крупнейших компаниях страны.

Во второй год проведения число направлений олимпиады увеличилось до 54, а к вузам-организаторам присоединились еще 11 ведущих университетов страны: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, ДВФУ, МГТУ им. Баумана, Финансовый университет, МИФИ, НГУ, РГСУ, НИТУ МИСиС, РТУ МИРЭА, НГПУ им. Минина.

Олимпиада «Я — профессионал» является частью открытой платформы «Россия — страна возможностей», которая возникла в 2017 году как агрегатор образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Первый сезон ее работы завершился в марте этого года Всероссийским форумом «Россия — страна возможностей». Лучшие участники олимпиады лично встретились с президентом РФ Владимиром Путиным.

22 мая этого года президент подписал указ о создании автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». В настоящее время в нее входит 14 проектов. Во втором сезоне работы платформа расширяется, в нее войдут новые проекты, а также будет сделана ставка на увеличение географии охвата участников разных проектов и возможностей для талантливых, инициативных и перспективных людей разных возрастов.