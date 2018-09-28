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Бюджету Кемерово компенсировали затраченные на снос «Зимней вишни» средства

Экономика

Затраты были компенсированы в региональный бюджет частной организацией

Кемерово, 28 сентября 2018, 12:32 — REGNUM  Бюджету Кемерово возместили затраты на снос сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» и ликвидацию последствий произошедшего весной пожара общей суммой 53,8 млн рублей, сообщает 28 сентября ТАСС со ссылкой на начальника финансового управления областного центра Ирину Викулову.

По ее словам, затраты были компенсированы в региональный бюджет частной организацией. Как отметил собеседник издания, с организацией было заключено соглашение. Название юридического лица не сообщается.

Напомним, крупное возгорание в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек. Фигурантами по уголовному делу проходят 12 человек.

На помощь родственникам погибших и пострадавшим при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово сочувствующие граждане перечислили более 197 млн рублей.

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Пожар в торговом центре Кемерова
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