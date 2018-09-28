Доходы бюджета Калуги увеличены на 31 млн руб

Калуга, , 12:17 — REGNUM В Калуге 28 сентября состоялось внеочередное заседание Городской думы. Депутаты внесли поправки в бюджет областного центра. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, доходная часть бюджета увеличивается на 31 миллион рублей за счёт безвозмездных поступлений из бюджета Калужской области. 7,1 млн. рублей будет внесено в уставной капитал муниципального предприятия «УК ЖД Московского округа», средства будут использованы для погашения задолженности предприятия перед поставщиками электроэнергии.

23,9 млн. рублей будет внесено в уставной капитал МУП «Управление калужского троллейбуса». За счет выделенных средств предприятие погасит вексель, выданный МУП «Калугатеплосеть», которое, в свою очередь, полученные средства также направит на погашение задолженности за электроэнергию.

Кроме того производится перераспределение средств в рамках ранее утверждённых параметров бюджета. 1,8 млн. рублей будет дополнительно направлено на ремонт дворовых территорий по программе «Городская среда». 3,6 млн. рублей будет направлено на проведение ремонта автомобильных дорог. Выделение 3,6 млн. рублей позволит Калуге получить средства софинансирования из областного бюджета в сумме 71 миллиона рублей, которые будут направлены на ремонт дорог на Правобережье — съездов Южного обхода.

В ходе заседания были согласованы сделки муниципальному предприятию «Управление калужского троллейбуса» по закупке металлопроката для ремонта подвижного состава и оказанию услуг по перевозке пассажиров.